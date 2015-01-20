صندوق النقد يجدد توقعاته بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي 2015

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمقدار ثلاثة أعشار نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على أن يرتفع هذا المعدل إلى ثلاثة وسبعة أعشار في المائة خلال العام المقبل.

ودعا القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلي تبني اصلاحات اقتصادية هيكيلة ، وضخ المزيد من السيولة عبر ما يعرف ببرامج التسيير النقدي لدعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح الصندوق في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية أنه من شأن التهاوي الراهن في أسعار النفط العالمية أن يقلص حدة الضغوط التضخمية ، وأن يحد من التعرض لأي تقلبات في الاقتصاد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في وقت سابق من العام الحالي تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى ثلاثة ونصف في المائة.

ورفع الصندوق تقديراته للنمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم إلى ثلاثة وستة أعشار في المائة. بينما خفض توقعاته للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى ستة وثمانية أعشار في المائة خلال العام الحالي.

وبفعل بيانات الصندوق بشأن الصين فقد تراجعت أسواق النفط في التعاملات الآسيوية الثلاثاء. حيث سجلت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم مارس اذار تراجعاً قدره 13 سنتا الى 48.71 دولار للبرميل ، كما هبطت عقود الخام الامريكي الخفيف تسليم فبراير شباط 1.32 دولار الى 47.37 دولار للبرميل.