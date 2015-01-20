شهود عيان: مقاتلون حوثيون احتلوا القصر الرئاسي بصنعاء

الحوثيون يحتلون القصر الرئاسي بصنعاء

قال شهود عيان ومصادر أمنية لوكالة رويترز إن مقاتلين حوثيين دخلوا قصر الرئاسة اليمني اليوم الثلاثاء بعد اشتباك قصير مع حرس القصر، وقال حراس في القصر الرئاسي الذي يضم المكتب الرئيسي للرئيس عبد ربه منصور هادي إنهم سلموا المجمع الرئاسي لمقاتلين الحوثيين بعد اشتباك قصير، وكان شهود عيان أكدوا إن اشتباكا دار لفترة وجيزة بين قوة من الحوثيين وحرس القصر .

كانت الحكومة اليمنية قالت مساء أمس إن مقاتلي الحوثيين طوقوا قصرا في وسط صنعاء يعيش فيه رئيس الوزراء وإن ممثلين عن الحوثيين يعقدون محادثات مع الرئيس ، وقالت وزيرة الاعلام نادية السقاف على حسابها على موقع تويتر إن الحوثيين يجتمعون مع الرئيس "من أجل اطلاق سراح مدير مكتب الرئاسة وتوسعة الهيئة الوطنية وتعديل في مسودة الدستور ، ووصفت وزيرة الاعلام الهجوم على القصر الرئاسي بالعدوان وبانه ليس سوى محاولة انقلاب.



ويجعل استيلاء الحوثيين على العاصمة منذ سبتمبر الماضي القوة الرئيسية الفعلية في البلاد بينما تتزايد حدة التوتر بين الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي منذ يوم السبت عندما خطف الحوثيون مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك لكسب نفوذ في نزاع مرير حول المسودة المقترحة للدستور الجديد.



وقالت وزيرة الاعلام في وقت سابق من الإثنين إن المقاتلين الحوثيين أطلقوا النار على موكب رئيس الوزراء خالد بحاح بعد أن غادر اجتماعا مع هادي وأحد المستشارين الحوثيين. وعقد الاجتماع بهدف إيجاد حل للخلافات حول مسودة الدستور.



ووصف متحدث باسم الحكومة اليمنية اطلاق النار على موكب بحاح بانه محاولة انقلاب. وأضاف أن مقاتلي الحوثيين طوقوا في وقت لاحق القصر الجمهوري وهو مقر بحاح.

