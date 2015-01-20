سيناتورأمريكي يهدد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين

جانب من الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني (غيتي)

في محاولة جديدة ،للضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن مقاضاة اسرائيل ،خرج السناتور ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الامريكي، ليهدد مجددا بقطع المساعدات الأمريكية عن الجانب الفلسطيني حال استمراره في التحرك لمقاضاة اسرائيل

وقال جراهام ،إن الفلسطينيين قد يخسرون المساعدات السنوية التي يحصلون عليها من الولايات المتحدة إذا أقاموا دعوى ضد اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي انضموا اليها هذا الشهر.

ووصف خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للإسرائيل الخطوة الفلسطينية بانها "إفتئات على دور المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرها عدائية بشكل غير معقول "على حد قوله.

وتابع ، أن إدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما انها لا تعتقد أن فلسطين دولة ذات سيادة ولذلك فهي غير مؤهلة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية لكنها لم تهدد صراحة بقطع المساعدات.

ودعا جراهام الفلسطينيون إلى إعادة تقييم عضوية المحكمة الجنائية قائلا ،انه يدعم تطلعاتهم لإقامة دولة لكنه يعارض الانضمام الي المحكمة معتبرا انه "خطوة استفزازية" ضد اسرائيل

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار سنويا الى السلطة الفلسطينية.

ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون أعلن مطلع الشهر الجاري عن أن الفلسطينيين سيصبحون رسميا عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية في أول ابريل بعد أن قدموا طلبا للانضمام اليها في وقت سابق هذا الشهر.

وفي وقت سابق صرح مصطفي البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية للجزيرة مباشر، بان السلطة الفلسطينية لن تتأثر بقطع المعونة الأمريكية وإذا أرادت أمريكا قطعها فلتقطعها

مشيرا إلي أن نصفها يعود لأمريكا مرة أخري على هيئة استشارات والباقي يذهب في دعم الجانب الأمني لحماية إسرائيل، لذلك فالشعب الفلسطيني لا يستفيد من ذلك .