توقف إنتاج حقول نفط باليمن بسبب احتجاج على خطف مسؤول

قال مسؤولون محليون إن شركات نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة باليمن ومنشأة تصدير الغاز الرئيسية في بلحاف أوقفت عملياتها وسط احتجاجات بسبب احتجاز المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء لمستشار رئاسي.

واحتجز الحوثيون أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم السبت في نزاع بشأن دستور جديد مقترح ينذر بإسقاط الحكومة. وبن مبارك أحد أبناء محافظة شبوة الجنوبية.

وقال مسؤول محلي في شبوة لرويترز "أوقفت شركات نفطية عديدة ذات طاقة إنتاجية صغيرة عملياتها احتجاجا على الخطف."

وأكد مسؤول آخر أن جميع الشركات النفطية في شبوة أوقفت العمل في إطار تفاهم مع رجال القبائل المحليين الغاضبين من احتجاز بن مبارك.

وقال مسؤولو نقابيون لرويترز عبر الهاتف من محافظة حضرموت في الشرق إن إنتاج النفط الخام من حقول المسيلة في حضرموت توقف أيضا جراء الاحتجاجات بشأن احتجاز بن مبارك.

وقال المسؤولون إن وقف الإنتاج جاء بعد اتصال قادة قبائل بشركات النفط وإبلاغها بتعليمات.

وأضافت المصادر أن منشأة الغاز في بلحاف بشبوة أوقفت عملياتهاأيضا بعد إجلاء خبراء أجانب يوم الأحد