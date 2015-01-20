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تنظيم الدولة الإسلامية يهدد بقتل رهينتين يابانيين

20/1/2015

بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيل فيديو الثلاثاء على صفحات ناشطين تابعين له ، يظهر فيه رجل ملثم تابع للتنظيم يرتدي ملابس سوداء يهدد بقتل رهينتين يابانيين، ما لم تدفع طوكيو فدية قدرها 200 مليون دولار لإنقاذ حياتهما.

وقال الرجل الملثم في التسجيل إن المواطنين اليابانيين أمامهم مهلة 72 ساعة للضغط على حكومتهم لوقف دعمها لقوة المهام المشتركة بقيادة الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق والشام.

وتابع الرجل الذي كان يتحدث بالإنجليزية أنه في حال لم تستجب السلطات اليابانية في دفع فدية قدرها 200 مليون دولار فإن حياة الرهينتين ستنتهي تماماً.

في المقابل، قالت الحكومة اليابانية إنها سترسل مسؤولا كبيرا للأردن مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للافراج عن الرهينتين بأسرع وقت ممكن إذا تأكد أنهما يابانيان.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد خلال زيارة للقاهرة في 17 الشهر الجاري بتقديم مساعدات غير عسكرية حجمها 200 مليون دولار لدول الشرق الأوسط التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

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