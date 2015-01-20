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برنت إلى 48 دولارا بعد توقعات صندوق النقد

20/1/2015
 

تراجعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء صوب 48 دولارا للبرميل بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 بما ينبيء بتباطؤ الطلب على النفط.
وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.5 بالمئة في 2015و3.7 بالمئة في 2016 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية للعامين عن توقعاته السابقة.
وقال أوليفييه بلانتشارد كبير الاقتصاديين في الصندوق "العوامل السلبية المزمنة تتفوق على العوامل الجديدة التي تدعم النمو مثل هبوط أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو والين."
وفي الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام برنت نحو 48.44دولار للبرميل بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة.
ونزل سعر الخام الأمريكي 1.50 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي مسجلا 47.19 دولار للبرميل. واغلقت الأسواق الأمريكية أمس الاثنين بمناسبة عطلة عامة.
وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو حزيران مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب.

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