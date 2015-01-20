اليابان تنسق مع الأردن للرد على اختطاف مواطنيها

لقطة من الفيديو المنسوب لتنظبم الدولة

أعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء عن اعتزامها إرسال مسؤولا كبيرا للأردن لتنسيق الرد على احتجاز "الدولة الإسلامية" لرهينتين يابانيين ، وقال المتحدث باسمها إن بلاده لن تغير موقفها ولن ترضخ للإرهاب.

مشيرا إلي تواصل الحكومة مع نظيرتها الإسرائيلية لجمع معلومات عن الراهنتين .

جاء ذلك ردا على تسجيل الفيديو الذي بثه تنظيم الدولة الإسلامية صباح الثلاثاء ويزعم فيه احتجاز رهينتان يابانيان ويطالب بفدية تقدر ب200 مليون دولار مقابل حياتهما .

وقالت من جانبها وزارة الخارجية اليابانية" إذا ثبت صحة هذا التسجيل فإن مثل هذا التهديد باحتجاز رهينتين غير مقبول ونشعر بامتعاض شديد."

وقال المتحدث باسمها ستبذل اليابان قصارى جهدها مع دول أخرى لمحاولة الإفراج عن الرهينتين إن كانا محتجزين حقا إلا أنه لم يعلق على طلب الفدية.

وبث تنظيم الدولة صباح الثلاثاء تسجيل فيديو يظهر فيه رجلا ملثما يرتدي ملابس سوداء ويلوح بسكين ،وهو يقف في منطقة صحراوية وبجواره رجلان يرتديان ملابس برتقالية

اللون .

وقال الرجل الملثم إن المواطنين اليابانيين أمامهم مهلة 72 ساعة للضغط على حكومتهم لوقف دعمها لقوة المهام المشتركة بقيادة الولايات المتحدة التي تشن حملة عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ولوح الرجل مهددا وهو يتحدث الإنجليزية ، "وإلا فان هذه السكينة ستكون كابوسا لكم."

وطالب بمبلغ "200 مليون" دون تحديد العملة ولكن في الترجمة العربية المرافقة لتسجيل الفيديو أسفل الشاشة كتبت بالدولار.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعهد خلال زيارة للقاهرة في 17 يناير كانون الثاني بتقديم مساعدات غير عسكرية حجمها 200 مليون دولار لدول الشرق الأوسط التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

وتأتي عملية اختطاف الرهائن بعد يوم من دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالف مع دول عربية وإسلامية لمحاربة ما وصفوه بالإرهاب ،والتي أطلقها عقب اجتماع وزراء خارجية 20 دولة مشاركة في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة .