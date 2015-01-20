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المرصد: 65 قتيلا بغارة للنظام السوري على القامشلي

20/1/2015
البراميل المتفجرة تخلف دمارا واسعا (أرشيف-EPA)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وأحد سكان المحليين إن 65 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات الثلاثاء في غارة لطيران النظام السوري على سوق للماشية في منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

واستهدفت الغارة الجوية سوقا الماشية الرئيسي في حي الخنساء جنوب مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين السوريين.

وتشن الحكومة السورية حملة عسكرية على تنظيم الدولة الإسلامية بشكل منفصل عن الغارات التي تقودها الولايات المتحدة على الجماعة التي احتلت حوالي ثلث البلاد.

وقال خير العبيدي وهو أحد سكان المنطقة عبر الهاتف الغارة استهدفت السوق و????أصابت جانبا من الإسطبلات وطالت "الماشية" والتجار الوافدين من ???الريف??? والقرى المحيطة.

وأضاف حصرت فرق الإغاثة 65 جثة متفحمة على الأقل مع عشرات الإصابات التي نقلت إلى تل حميس فضلا عن نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية.

وكان الآلاف من تجار الماشية من البدو والزبائن قد تجمعوا وقت الغارة في واحد من أكبر أسواق الماشية في المنطقة.

من جهته عبدالله بكور وهو ناشط بالمعارضة السورية في محافظة الحسكة عبر سكايب إن الغارة الجوية السورية سبقها عدة غارات خلال الليل في المنطقة الواقعة وسط أراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع مجريات الحرب السورية عبر شبكة من المصادر الميدانية في أنحاء البلاد وقوع الغارة مشيرا إلى أنها أسفرت عن "مقتل وجرح العشرات" من دون تحديد العدد.

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