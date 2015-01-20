الصدر: يجب إبقاء الجيش العراقي بعيدا عن الطائفية

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه يجب أن تبقى المؤسسة العسكرية العراقية بعيدة عن الصراع الطائفي المتقد في البلاد, وإنه لابد من إبعاد ميليشيات الحشد الشعبي عن الشؤون العسكرية للعراق.

وأضاف الصدر بعد مباحثاته مع وزير الدفاع خالد العبيدي في مدينة النجف أن مهمة تطهير العراق مما وصفها بالجماعات الإرهابية هي من واجبات الجيش العراقي بالدرجة الأولى، وأنه سيعمل إلى جانب وزارة الدفاع على احتواء المليشيات في البلاد لصالح بناء مؤسسة عسكرية بعيدة عن الطائفية.

يذكر أن الحكومة تعتمد على مليشيات الصدر والفصائل الشيعية المسلحة المعروفة بـ "الحشد الشعبي" منذ يونيو الماضي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

والجدير أيضاً بالذكر أن ميليشيات الحشد الشعبي تواجه اتهامات من منظمات دولية، وكتل سياسية سنية وأهالي جنوب البلاد بارتكابها جرائم خطف وقتل وتطهير طائفي في المناطق التي تدخلها.

بدوره، أوضح الوزير خالد العبيدي أن "وزارة الدفاع ليست شيعية ولا سنية ولا كردية"، داعيا إلى رفض الميليشيات وأن تعاد إلى الجيش العراقي هيبته.

وقال العبيدي إن وزارته بصدد الاستعداد لعملية "تحرير العراق" من تنظيم الدولة الإسلامية.