السيسي في عيد الشرطة :مصر تدفع ثمن استقرار العالم

السيسي خلال كلمته بمناسبة أعياد الشرطة المصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، إن مصر تدفع ثمن استقرار المنطقة بالكامل وليس فقط المنطقة العربية وبل ثمن استقرار أوروبا كذلك والعالم.

وتابع خلال كلمته بمناسبة عيد الشرطة الثلاثاء أن مصر حذرت العالم من عواقب الإرهاب، ونادت بأن يكون للمجتمع الدولي دوره في مواجهة هذا الخطر الذي بات يهد تطلعات كل شعوب العالم.

وأوضح أن هناك رسالة ثابتة في كل لقائاتنا مع جميع المسئولين والمعنيين بأن هناك خطرًا حقيقيًا وهذا ما يجب أن نتصدى له، قائلا: لولا مصر لكان للمنطقة شأن آخر والناس لازم تعرف " على حد تعبيره.



وحول العمليات العسكرية في سيناء قال إن الإحصائيات الرسمية تشير لمقتل 208 متهمين في المواجهات مع قوات الأمن، وتم القبض على 955 وبعد التحقيق معهم تم الإفراج عن نصفهم لعدم ثبوت إدانتهم.

وأردف "أقول هذا الكلام للتأكيد على حرصنا أننا مصرون على تفعيل القانون وعدم النيل من بريء أو الإضرار به أو قتله".



وعن تزايد الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب الذي قاده السيسي على أول رئيس منتخب في 3 يوليو 2013 قال السيسي إن "هناك من يسألوني عن الحقوق والحريات في مصر، وأنا أؤكد لهم أنني لست ضدها إطلاقا ولكن لابد من مراعاة ظروف البلد الاستثنائية، ولا يجب أن يختزل أحد حقوق الشعب ومطالبه في حقوقه هو فقط أو حرياته وحده، فمصر فيها 90 مليون مواطن وليس من المعقول أن نختزلها في حقوق شخص في التظاهر أو خلافه."

وأضاف أن ليس ضد التظاهر ولكن قال إنه لابد من النظر إلى الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها البلاد في ظل الظروف المضطربة والتظاهرات العشوائية.

وفي سياق متصل نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله إنه يجري إعداد قائمة بمحبوسين من أجل الإفراج عنهم، وإنه سيتخذ قرارا بشأنهم خلال أيام.

وأضاف خلال لقائه مع عدد الإعلاميين المصريين إلى أن هذه القائمة ستضم عددا من المحبوسين الذين لم يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد للإفراج عنهم، على حد قوله.

ويذكر أن هناك أكثر من 40 ألف معتقل في السجون المصرية من رافضي الإنقلاب العسكري الذي وقع العام الماضي .