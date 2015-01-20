الحوثيون يحاصرون هادي ويحتلون الرئاسة ويفرضون الشروط

عبد الملك الحوثي – زعيم الحوثيين باليمن

احتل الحوثيون دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وفرضوا حصارا كاملا على منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي القريب من دار الرئاسة، وفرضوا شروطا لتحقيق أهدافهم.

وقال مراسل الجزيرة إن هدوءا نسبيا يسود أغلب مناطق العاصمة وتتخلله أصوات الرصاص من حين لآخر.

وقد أسفرت الاشتباكات بين الحوثيين وحرس الرئاسة عن مقتل اثنين على الأقل من حراس الرئيس اليمني عند مدخل منزله الواقع بشارع الستين

كما ذكر مـصدر فـي حراسـة الرئيـس اليمنـي أن 25 قتيلاً وجريحاً وقعوا في هذه الاشتباكات منـذ أول أمـس الاثنين.

وقد انتقد عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن الرئيس هادي، وقال في خطاب تلفزيوني مساء الثلاثاء إن رئيس الدولة حمى الفساد ورفض إرسال الجيش لمحاربة تنظيم القاعدة ، وأشار الحوثي في كلمته إلى أن السلطة في اليمن لو كانت اتجهت لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لكانت اليمن في وضع أفضل .

وقال الحوثي إن القوى الإقليمية والدولية اعترفت باتفاق السلم ما يجعله ملزما للجميع مشيرا إلى أن الاتفاق كان عادلا ومنصفا لكل الأطراف وأنه لا مبرر للتنصل من مخرجات الحوار الوطني ، ووصف زعيم الحوثيين مسودة الدستور بأنها كانت "انقلابا" على اتفاقية السلم والشراكة وقال إنه لم يكن لديه من خيار سوى الوقوف في وجه ما وصفه بالمؤامرة التي استهدفت اليمن وشعبه ، كما أشاد الحوثي بالجيش اليمني الذي قال إنه وقف إلى جانب مصلحة الشعب وتنفيذ اتفاق الشراكة.

واتهم عبد الملك الحوثي في كلمته السلطة في اليمن بأنها غرقت في الفساد والاستبداد ما قاد الأوضاع في البلد للانهيار ، وأضاف أن القوى السياسية التي تحكم كانت مهتمة بتحقيق مكاسب شخصية لها ، وأشار الحوثي أيضا إلى ما وصفه بالمؤامرات التي تستهدف استقلال اليمن وأمنه ، وقال إن التصعيد الثوري حقق مكتسبات هامة في الفترة الماضية من أهمها وثيقة الحوار الوطني وإن تحرك الشعب اليمني بكل أطيافه جاء ليتبنى مطالب مشروعة لكل اليمنيين ، بينما عملت السلطة على إضاعة الوقت والمماطلة كاستراتيجية لخلق الأزمات – وذلك على حد قوله .

وأشار الحوثي إلى أن المطلوب حاليا هو توجيه كل الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وفق زمن محدد ، مشددا على أن الشراكة ضرورة وطنية واستحقاق أساسي للتخلص مما وصفه بالاستبداد السياسي .

واتهم الحوثي خلال كلمته ما وصفه بتورط الرئيس في عدم توجيه الجيش لمحاربة "القاعدة" ما أعطاهم الفرصه لنهب أسلحة الجيش اليمني ، إضافة إلى عمليات النهب والفساد التي تفشت في السلطة حتى من نجل الرئيس نفسه – حسب قوله – وقال الحوثي إن نجل الرئيس متورط في عمليات فساد بالمليارات ، وأكد الحوثي أن حل تقسيم الأقاليم الستة في اليمن هو مخطط يستهدف البلاد ويمزقها.



جاءت كلمة عبد الملك الحوثي بعد ساعات من اشتباكات بين مقاتلين حوثيين وحراس عند مقر الإقامة الخاص للرئيس اليمني ودخولهم القصر الرئاسي في ثاني يوم من أعمال العنف في صنعاء والتي زاد المخاوف من انزلاق اليمن إلى الفوضى

كانت أنباء ترددت عن سقوط قتيلين من حراسة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء جراء الاشتباكات العنيفة مع الحوثيين التي أدت إلى سقوط دار الرئاسة اليمنية بيدهم ، ووقعت اشتباكات أيضا بالقرب من منزل الرئيس اليمني بشارع الستين غرب العاصمة، بينما سمع دوي 3 انفجارات بالقرب من منزله، ووصف خبراء ما يحدث في اليمن "بالانقلاب المسلح".

من جانبها قالت وزيرة الإعلام اليمنية "إن دار الرئاسة تتعرض لقصف عنيف، وإن ميليشيات الحوثي تهاجم الرئيس للإطاحة بالحكم".