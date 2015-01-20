الجنية المصري يتراجع للمرة الثالثة خلال أسبوع

تراجع الجنيه المصري إلى 7.29 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي الثلاثاء مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الانخفاض بعد يومين من سماح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض عن سقف 7.14 مقابل كل دولار للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع منها 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيه لتلك الصفقة مقارنة مع 7.24 جنيه أمس الاثنين.

وجاء ذلك عقب القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، ولم يذكر البنك المركزي المصري سببا للخطوة، كما لم يتسن الحصول على تعقيب من أي مسؤول في البنك المركزي على تلك الخطوة.

وقال أحد المتعاملين بأحد البنوك إن سعر الدولار في السوق "السوداء" اليوم الثلاثاء بلغ 7.92 جنيه للدولار مقارنة مع 7.87 يوم أمس الاثنين.

يذكر أن أسعار تداول العملات الأجنبية المسموح بتداولها لدى البنوك تتحدد على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق "السوداء" تظل نشطة.

كما جداء عطاء اليوم الثلاثاء في غير الأيام المعتادة لعطاءات البنك المركزي وهي الأحد والاثنين والأربعاء والخميس.