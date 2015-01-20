إسرائيل تنشر القبة الحديدية على الحدود مع لبنان

نشرت إسرائيل بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ على الحدود مع لبنان عقب استنفار قوات حزب الله في الجنوب اللبناني بسبب مقتل عناصر من الحزب وجنرال إيراني في الجولان السوري يوم الأحد الماضي.

وأصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي تعليماته إلى قواته الموجودة على الحدود مع لبنان وعلى طول خطّ وقف إطلاق النّار في الجولان السوري المحتل برفع حال التأهب واليقظة تحسبا لرد محتمل من حزب الله باتجاه البلدات الإسرائيلية واستباقا لاحتمال تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود بيّن إسرائيل ولبنان.

وحذر مسؤول عسكري إسرائيلي سابق من أن "ردا عنيفا لحزب الله سيجر المنطقة إلى حرب".

في غضون ذلك اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن التطورات الأخيرة في منطقة الجولان السورية تمثل انتهاكا لاتفاقية فصل القوات بين الإسرائيليين والسوريين.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الدولية المكلفة بمراقبة خط الهدنة قد لاحظت عبور طائرتين من دون طيار من الجانب الإسرائيلي باتجاه الجانب السوري قبل تصاعد سحب دخان في العمق السوري.