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إسرائيل تنشر القبة الحديدية على الحدود مع لبنان

20/1/2015

نشرت إسرائيل بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ على الحدود مع لبنان عقب استنفار قوات حزب الله في الجنوب اللبناني بسبب مقتل عناصر من الحزب وجنرال إيراني في الجولان السوري يوم الأحد الماضي.

وأصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي تعليماته إلى قواته الموجودة على الحدود مع لبنان وعلى طول خطّ وقف إطلاق النّار في الجولان السوري المحتل برفع حال التأهب واليقظة تحسبا لرد محتمل من حزب الله باتجاه البلدات الإسرائيلية واستباقا لاحتمال تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود بيّن إسرائيل ولبنان.

وحذر مسؤول عسكري إسرائيلي سابق من أن "ردا عنيفا  لحزب الله سيجر المنطقة إلى حرب".

في غضون ذلك اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن التطورات الأخيرة في منطقة الجولان السورية تمثل انتهاكا لاتفاقية فصل القوات بين الإسرائيليين والسوريين.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الدولية المكلفة بمراقبة خط الهدنة قد لاحظت عبور طائرتين من دون طيار من الجانب الإسرائيلي باتجاه الجانب السوري قبل تصاعد سحب دخان في العمق السوري.

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