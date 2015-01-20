أول رحلة جوية حول العالم بالطاقة الشمسية قريبا

الطائرة سولار إمبالس أثناء تجميعها بالحظيرة في أبوظبي (EPA)

قال مؤسسو مشروع أول رحلة جوية حول العالم بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية إن الطائرة ستنطلق في هذه الرحلة التي لا سابق لها الشهر المقبل للبرهنة على أنه بالإمكان الطيران دون استخدام الوقود الأحفوري.

وقال برتران بيكار أحد الطيارين الاثنين والمشارك في تأسيس المشروع للصحفيين على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي "يمكن تحقيق المعجزات بالاستعانة بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، نريد أن نري العالم أن بوسعنا الطيران ليلا ونهارا في طائرة دون الاستعانة بالوقود الأحفوري".

وستنطلق الرحلة "solar impulse" من أبوظبي ثم ستتوقف في الهند وميانمار والصين قبل عبورها المحيط الهادي وصولا لأراضي الولايات المتحدة الأميركية ثم لجنوب أوروبا قبل عودتها مرة أخرى لنقطة الانطلاق في أبوظبي.

وخلال الرحلة لتي ستستغرق خمسة أشهر تقطع خلالها الطائرة الشمسية 35 ألف كيلومتر ستستمد محركات الطائرة طاقتها من الطاقة الشمسية فقط. كما سيتناوب الطياران السويسريان مهمة قيادة الطلائؤرة كل خمسة أيام بلياليها.

وستنطلق الطائرة "التي يعادل وزنها وزن سيارة أسرية متوسطة (2300 كلغ) ويساوي باع جناحها مثيله في أكبر طائرة ركاب في رحلتها أواخر فبراير المقبل وستعود أواخر يوليو"، وستكون الرحلة العالمية بمعدل مرحلي 25 ساعة طيران لكل مرحلة بسرعات تتراوح بين 50 و100 كيلومتر في الساعة.

من جهته قال آندريه بورشبرج الطيار الثاني والمشارك أيضا في تأسيس البرنامج إن دراسات الجدوى وتصميم وبناء الطائرة استغرقا 12 عاما.

وأضاف "إنها ليست أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم لكنها الأولى التي سيمكنها عبور المحيطات والقارات".

وقال بيكار متحدثا عن هذا التحدي "إنه المجهول ببساطة، إنها مسألة الوثوق بالمسائل الفنية والطقس وإنه تحدي الاكتشاف"، وتابع أنه إذا حدث طارئ "جوهري" خلال الرحلة فسيبنون طائرة أخرى وسيستكملون الرحلة.

وأردف "إنها الإرادة البشرية التي بمقدورها أن تصنع عالما أفضل وتوجد حلولا لتغير المناخ".

يذكر أن من بين الشركات المشاركة في المشروع "باير وسولفاي وشندلر وأوميجا وشركة مصدر الإماراتية.