أوروبا تدعو لتحالف مع دول عربية وإسلامية ضد "الإرهاب"

فيديريكا موغيريني خلال لقائها العربي في بروكسيل (AFP)

دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى تحالف مع دول عربية وإسلامية لمحاربة ما وصفوه بالإرهاب.



والتقت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وحثته على التعاون مع الاتحاد لمواجهة ما يسمى الإرهاب.



وقالت موغيريني بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن على الاتحاد إنشاءَ تحالف مع الدول العربية وتعزيزَه دوليا، لتفادي التهديد الذي يواجه العالم على حد تعبيرها.



وأقر الاتحاد الأوروبي ما سماه تنسيقا أفضل في مجال "تبادل المعلومات" و"الاستخبارات" داخل الاتحاد وكذلك مع "دول أخرى"، وذكر في هذا الصدد تركيا ومصر ودول الخليج وأيضا "شمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا".



وقد بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء شبكة جديدة من عناصر الأمن الأوروبيين في الخارج خلال سعيهم من أجل رد موحد على أي تهديدات عقب هجمات باريس في 7 يناير/كانون الثاني.



ويهدف الاجتماع إلى التمهيد لقمة يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 12 و13 فبراير/شباط في بروكسل والتي ستعزز إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المسلمين الأوروبيين الشبان المتجهين لمناطق الحرب في الشرق الأوسط أو الذين عادوا من المنطقة وقد تبنوا "أفكارا راديكالية".



وتتضمن إحدى الافكار إرسال مسؤولي أمن أوروبيين إلى بعثات الاتحاد الأوروبي في الخارج من أجل جمع ونقل المعلومات بشأن ما يسمى بالتهديد الإرهابي.



وقالت فدريكا موجيريني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي إن "المسألة تتعلق بنشر أشخاص على الأرض يمكنهم الاتصال على نفس مستوى ضباط الأمن في البلاد التي بها بعثات."

وبين الأولويات شن حملة على تهريب السلاح، ودعم الشرطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من المغادرة للقتال في الخارج، والتضييق على ما يسمى بالإسلاميين المتشددين على الإنترنت لمنعهم من القيام بأعمال عنف في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وسيبحث وزراء الداخلية في الأيام القليلة المقبلة خطة لسحب وثائق السفر الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الساعين للذهاب إلى سوريا أو العراق أو الذين يعتبرون خطرا في أوروبا.

ويمكن استخدام اللوائح المتعلقة بمنطقة التأشيرة الأوروبية الموحدة (شنجن) لتمكين الحراس على الحدود الخارجية لتولي التفتيش المنهجي لمواطني الاتحاد الأوروبي القادمين من دولة ثالثة.