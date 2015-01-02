BG Group: مصر سددت 350 مليون دولار متأخرات

قالت شركة "BG Group" البريطانية إنها تلقت 350 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة على الحكومة المصرية، وهو ما ساهم في تقليص المتأخرات إلى حوالي 920 مليون دولار.

وكانت الحكومة المصرية قد صرحت قبل يومين أنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، في مسعى منها للحد من تداعيات أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود بحسب وصف الحكومة.

من جهتها قالت "BG Group" في بيان لها إنها تعمل مع الحكومة المصرية على خفض الديون، وأشارت أنها تأثرت بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر، ولكنها أكدت على أنها لاتزال في الوقت ذاته تدرس خيارات أخرى لزيادة إمدادات الغاز.

يذكر أن الحكومة المصرية شرعت على مدار العام الماضي في مفاوضات مع شركات الطاقة العالمية التي لها مستحقات متأخرة لم تسدد، لبحث سبل سداد تلك الديون، بعد تعثر الاقتصاد المصري عقب انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأسفرت تلك المفاوضات عن قيام مصر بسداد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.