محامي صحفي الجزيرة الأسترالي يطلب ترحيله من مصر

الزميل بيتر غريستي خلال عمله في القاهرة (الجزيرة-أرشيف)

قام محامي صحفي الجزيرة الإنجليزية الزميل بيتر غريستي المعتقل بمصر بالتقدم بطلب رسمي للحكومة المصرية لترحيله إلى أستراليا بناء على ما صرحت به عائلته

لوكالة رويترز للأنباء، وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت قرارا الخميس بإعادة محاكمته مع زميلين آخرين هما باهر محمد ومحمد فهمي.

وكان قد حكم قبل عام على غريستي والمصري محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والمصري باهر محمد بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا.

وعلى مدار ثماني جلسات استغرقت شهورا قدمت النيابة أدلة لا علاقة لها بالقضية، ويوم 17 يونيو الماضي صدر حكم صادم بسجن باهر محمد عشر سنوات، وكل من غريستي وفهمي سبع سنوات، إضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين في شبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة، باتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي والانضمام لجماعة إرهابية في إشارة لـ"جماعة الإخوان المسلمين".

وقال محامو الدفاع يوم الخميس إن محكمة النقض في القاهرة أمرت بإعادة محاكمتهم لعدم سلامة إجراءات المحاكمة الأولى.

ونددت دول غربية وجماعات حقوقية بالمحاكمة التي دفعت أيضا الأمم المتحدة للتشكيك في استقلالية القضاء المصري.

من جهته قال أندرو شقيق غريستي للصحفيين في برزبن "الآن أصبح بيتر رجلا بريئا بكل تأكيد ولم يعد مدانا، هذا يتيح مجالا للتحرك وله "في إشارة للرئيس السيسي" التدخل وترحيله".

وكان محامو الدفاع قالوا في وقت سابق في القاهرة إن المحاكمة الجديدة قد تبدأ خلال شهر من الحكم.