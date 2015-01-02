المرصد السوري: مقتل مايزيد عن 76 ألف سوري خلال عام 2014

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 76021 شخصاً، خلال عام 2014 في سوريا على يد قوات بشار الأسد.

وقال المرصد في بيانه الجمعة، أن المدنيين يحتلون النسبة الأكبر بين صفوف القتلى حيث رصد مقتل 3501طفلاعلى يد قوات بشار الأسد، و1987 من النساء فوق سن الثامنة عشرة، و12302 من الرجال فوق سن الثامنة عشرة، بينما بلغت نسبة القتلى في صفوف الكتائب المقاتلة ضد نظا بشار الأسد 15488.

وأفاد المرصد الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقر له، بأن الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام السوري بلغت 12861

مع وجود خسائر بشرية في عناصر جيش الدفاع الوطني وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي و"الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون" والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام وقدر عددها ب 9766 شخصا.

وأوضح المرصد، أن هذه الإحصائيات لا تشمل آلاف المفقودين داخل معتقلات الأجهزة الأمنية السورية، ولا من فقدوا خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين لها لعدة مناطق سورية، وارتكابها مجازر فيها.

وأعلن المرصد السوري، منتصف العام المنصرم أن عدد القتلى الثورة السورية منذ اندلاعها في فبراير 2011 بلغ 171 ألف و509 شخص.

