الفلسطينيون يسلمون وثائق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور

سلم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إلى مقر المنظمة الدولية وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية و17 معاهدة دولية أخرى. وأكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين في مقر المنظمة الدولية تسليم الوثائق.

كما أعرب رياض منصور عن سعادته بتقديم بلاده طلب الالتحاق كعضو في المحكمة الجنائية الدولية, مشيرا إلى أن ذلك سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر , طبقا للقواعد الداخلية للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال منصور خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن بلاده من خلال انضمامها إلى المحكمة ستسعى إلى تحقيق العدالة عبر الخيارات السلمية.

وشدد منصور على أن فلسطين تتبع الخيار السلمي المتحضر لانهاء الاحتلال الإسرائيلي وأضاف أنهم يريدون تحقيق القصاص العادل لكل الضحايا الأبرياء الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي. لافتا إلى أنه في الصيف الماضي قتل أكثر من 500 طفل وجرح المئات وقتل آلاف المدنيين بالإضافة إلى عمليات الاستيطان التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي, وكل ذلك يعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأشار السفير أن بلاده ستلجأ بعد الالتحاق الي المحكمة إلى الخيار القانوني والسلمي لملاحقة إسرائيل ومعاقبتها على جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني .