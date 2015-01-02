السيسي يدعو لتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لتجديد الخطاب الديني "لمواجهة التطرف". جاء ذلك في كلمة في للرئيس السيسي في احتفال بمناسبة قرب حلول ذكرى مولد النبوي "ما نشهده من ظواهر إرهابية يعود في الأساس إلى الفهم الخاطئ لصحيح الدين الحنيف وتعاليم الرسول الكريم."

وأضاف أنه دعا شيوخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء "بسرعة الانتهاء من عناصر خطاب ديني جديد يواكب مع مستجدات العصر … تجديداً واعياً ومسئولاً … يقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي ويعالج مشكلة التطرف."

وفي هذا السياق قال الدكتور شوقي علام مفتي مصر في تصريحات للصحفيين يوم الخميس إن "دار الإفتاء قد أخذت على عاتقها مهمة مواجهة الفكر التكفيري والمتشدد" مضيفا أنها بدأت في إعداد موسوعة تجمع معالجة علمية لمسائل وقضايا الفكر التكفيري والمتشدد باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف أن دار الإفتاء ستتوسع خلال عام 2015 في استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كما ستطلق أول قناة لها على موقع يوتيوب.

وكانت جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت في مصر المسؤولية عن هجوم أكتوبر تشرين الأول. وغيرت الجماعة اسمها إلى (ولاية سيناء) بعد مبايعتها تنظيم الدولة الذي استولى على مساحات كبيرة في سوريا والعراق.

وشهدت الآونة الأخيرة تحركات من المؤسسات الدينية في العديد من البلدان الإسلامية لمواجهة تمدد تنظيم الدولة الذي أعلن إقامة خلافة إسلامية على الأراضي التي استولى عليها وأثار توسعه السريع والمباغت قلقا على الصعيدين الدولي والعربي.

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