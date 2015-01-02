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الأمم المتحدة: عام 2014 الأكثر دموية بالعراق منذ 2006

2/1/2015

موقع انفجار قنبلة في كركوك

قالت الأمم المتحدة في بيان إن 12282 مدنيا على الأقل قتلوا في أعمال عنف بالعراق العام الماضي مما يجعله أدمى الأعوام منذ الصراع الطائفي بالبلاد عامي 2006 و2007.

وسقط معظم القتلى، قرابة 8500 شخص في النصف الثاني من 2014 بعدما شن تنظيم الدولة  هجومه في يونيو حزيران انطلاقا من محافظة الأنبار مما أسفر عن اشتباكات واسعة النطاق مع قوات الأمن.

وقال نيكولاي ملادينوف رئيس البعثة السياسية التابعة للأمم المتحدة بالعراق في بيان يوم الخميس "مجددا تستمر معاناة المواطن العراقي العادي بسبب العنف والإرهاب.. إنه وضع محزن للغاية."

ولا يزال مقاتلو الدولة  يسيطرون على قرابة ثلث العراق. وما زالت قوات الجيش والميليشيات الشيعية والكردية تقاتل مسلحي التنظيم.

وتظهر الأرقام أن العنف في العراق لم يهدأ منذ عام 2013 عندما قتل 7818 مدنيا وفقا لبيانات الأمم المتحدة. ولا يزال عدد القتلى أقل من مستوياته عامي 2006 و2007 خلال ذروة الاقتتال الطائفي.

وفي ديسمبر كانون الأول قالت الأمم المتحدة إن 1101 عراقي قتلوا في أعمال عنف هم 651 مدنيا و29 من أفراد الشرطة و421 من قوى الأمن.

وشهدت بغداد سقوط أكبر عدد من القتلى في ديسمبر كانون الأول إذ قتل بها 320 مدنيا تليها محافظة الأنبار بغرب البلاد حيث قتل 164 مدنيا.

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