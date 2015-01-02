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إنقاذ سفينة مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

2/1/2015
امرأة بصحبها طفلها من ضمن المهاجرين الناجين (EPA)

قال خفر السواحل الإيطالي الجمعة إنه أنقذ سفينة ترفع علم سيراليون تقل مئات المهاجرين هجرها طاقمها في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل جنوب إيطاليا في ثاني حادثة من نوعها خلال ثلاثة أيام.

وأضاف أن ثلاثة من أفراد خفر السواحل تمكنوا من السيطرة على السفينة عز الدين التي ترفع علم سيراليون بعدما تم إنزالهم على ظهر السفينة بواسطة مروحية. واقتادوها إلى ميناء إيطالي.

وعثرت قوات خفر السواحل على السفينة تتقاذفها الأمواج على بعد حوالي 40 ميلا بحريا عن ساحل جنوب إيطاليا وعلى متنها ما يصل إلى 450 مهاجرا.

وقال فيليبو ماريني المتحدث باسم خفر السواحل في مقابلة مع قناة "سكاي تي.جي 24 التلفزيونية" نعلم أن السفينة  غادرت ميناء في تركيا وأن طاقمها هجرها" قبالة سواحل اليونان.

وأضاف "عندما اتصلنا بالسفينة للسؤال عن وضعها ردت علينا إحدى المهاجرات على متنها قائلة: نحن وحدنا وما من أحد يساعدنا".

وتابع ماريني أن السفينة كانت ستصطدم بالساحل الإيطالي لولا نفاد وقودها.

وذكر المتحدث أن جنسية المهاجرين لم تعرف بعد وأن هناك نساء وأطفالا على متنها.

وكان حوالي تسعمائة مهاجر آخرين أغلبهم من اللاجئين السوريين قد وصلوا إلى إيطاليا الأربعاء بعدما هجر الطاقم سفينتهم التي كانت في طريقها للاصطدام بالساحل الإيطالي أيضا. فاعتلى خفر السواحل ظهر السفينة وتولوا قيادتها أيضا إلى ميناء إيطالي.

 

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