في أدنى مستوى له: الجنيه المصري يسجل 7.24 أمام الدولار

تراجع الجنيه المصري إلى 7.24 جنيه للدولار من 7.19 في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين مسجلا أدنى سعر رسمي له، ومواصلا انخفاضه لثاني يوم على التوالي هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي المصري إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.24 جنيه.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.

ووصف مصدر مصرفي نزول سعر الجنيه في عطاء المركزي أمس بأنه "خطوة مفاجئة".



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "احتمال كبير أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو تقريب المسافة قليلا مع السعر في السوق السوداء."



وهبط الجنيه بشدة في السوق السوداء منذ ديسمبر/كانون الأول وبلغ مستويات عند 7.85 جنيه للدولار.

وقال متعاملون في السوق السوداء إنه جرى تداول العملة اليوم عند مستويات بين 7.80 و 7.84 جنيه للدولار دون تغير يذكر عن سعرالخميس الماضي.



وهذا هو ثاني تحرك مفاجئ للبنك المركزي خلال ثلاثة أيام بعد أنخفض يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة القياسية للودائع والقروض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس الي 8.75 و9.75 بالمئة على الترتيب في خطوة أخذت المحللين على غرة بعد أن توقعوا في استطلاع لرويترز أن يبقيهما بلا تغيير. ولم يقدم البنك سببا لقراره. وخفض المركزي سعر الخصم 50 نقطة أساس الي 9.25 بالمئة.

