غياب التعادلات عن كأس آسيا للقدم أوصلها لتاريخ البطولات

نهائيات أستراليا 2015 تخطت الرقم السابق، وقدره 18 مباراة دون تعادل (غيتي)

دخلت نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بنسختها الأسترالية المستمرة حتى 31 من الشهر الحالي، تاريخ البطولات الكروية الكبرى، بعد أن غابت التعادلات عن المباريات الـ20 الأولى.

فقد كشف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن نهائيات أستراليا 2015 تخطت الرقم السابق، وقدره 18 مباراة دون تعادل تحقق خلال النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930 في الأوروغواي.



ففي إطار المجموعة الأولى شهد يوم السبت، الفوز الثالث لكوريا الجنوبية، وجاء على حساب أستراليا المضيفة (1-صفر)، فيما ودعت عمان النهائيات بالفوز على الكويت (1-صفر) لتتساوى النسخة الحالية من البطولة القارية مع الرقم الذي سجل في مونديال الأوروغواي 1930.



ثم تمكنت الصين أمس الأحد وفي إطار المجموعة الثانية من تحقيق فوزها الثالث في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها، وجاء على حساب كوريا الشمالية (2-1)، فيما تغلبت أوزبكستان على السعودية (3-1) ليرتفع الرقم إلى 20 مباراة دون تعادل، وهذا إنجاز لم يتحقق في كأس العالم أو كأس أوروبا أو كأس الأمم الأفريقية.



وقد يرتفع هذا الرقم إذ تبقى هناك أربع مباريات في دور المجموعات تقام اثنان منها اليوم الاثنين بين إيران والإمارات من جهة، وقطر والبحرين من جهة أخرى (المجموعة الثالثة)، على أن تقام غدا الثلاثاء مباراتان في المجموعة الرابعة حيث تلعب اليابان حاملة اللقب مع الأردن، والعراق مع فلسطين.



وكانت البطولة شهدت قبل أيام نجاح الإماراتي علي مبخوت في تسجيل أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس آسيا، وذلك بعد مرور 14 ثانية من المباراة أمام البحرين والتي انتهت بفوز بلاده 2-1.



كما سجل الفلسطيني جاكا حبيشة هدفا تاريخيا لمنتخب بلاده التي تخوض النهائيات للمرة الأولى، في حين رفع الياباني ياسوهتيو أندو رصيده من المباريات الدولية إلى 150 مباراة، وأصبح في المركز الـ15 من حيث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية مشاركة مع قائد ألمانيا السابق لوثار ماتيوس، وفكت كوريا الشمالية صياما عن التهديف دام 23 عاما.