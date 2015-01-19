غوغل تخطط لاقتحام سوق الدفع عبر الهاتف المحمول

تجري شركة غوغل العالمية للتكنولوجيا حالية مفاوضات تستهدف الاستحواذ علي شركة "Softcard" إحدى أكبر الشركات الأميركية للاتصالات اللاسلكية المتخصصة فى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وأفادت مصادر قريبة من الصفقة لموقع "TechCrunch" المتخصص فى أخبار التكنولوجيا أن تلك الصفقة سوف تساعد الشركتين "Google وSoftcard" لتكونا منافسا محتملا للشركة الجديدة التي أنشأتها "آبل" التكنولوجية العملاقة للدفع الاليكتروني والتي أطلقت عليها أطلقت عليها "Apple Pay service".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المصادر القريبة من المفاوضات قولها لموقع "TechCrunch" لأخبار التكنولوجيا قولها إن سقف الصفقة يدور حول مبلغ مائة مليون دولار أميركي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "Google وSoftcard" مملوكة لعملاق الاتصالات الأميركي "AT&T" و"Verizon" للاتصالات و"T-Mobile" للاتصالات الهاتفية الأميركية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي شركة غوغل في الولايات المتحدة الأميركية للتعليق على الصفقة المحتملة، فيما امتنع مسؤولون من شركة "Softcard" عن التعليق بشأن التكهنات والأنباء عن المفاوضات أو عملية الدمج.