"صراع الجواسيس" في النادي الدبلوماسي بالقاهرة

غلاف كتاب حكايتي في تل أبيب

يعقد بمقر النادي الدبلوماسي بالقاهرة (الأربعاء 21 من يناير) حفل توقيع كتاب "حكايتي في تل أبيب: أسرار دبلوماسي مصري" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية لمؤلفه "د. رفعت الأنصاري".



الكتاب، الذي يعد حلقة من حلقات "صراع الجواسيس" عبارة عن مذكرات شخصية، سجلها المؤلف على أحد عشر شريط كاسيت، قبل أن يقدمها مكتوبة، وتضمنت تفاصيل مما حدث معه في تل أبيب أثناء عمله هناك، ومنها ما يتعلق بأحداث: جنازة الرئيس الأسبق "السادات" والمحاولة الفاشلة لاغتيال "ياسر عرفات" وعملية الصنوبر الصغرى لاجتياح جنوب لبنان، التي يذكر "الأنصاري" أنه كشف تفاصيلها قبل أن تقع، ما ترتب عليه "تأجيلها إلى وقت لاحق"!.



ويتناول "الأنصاري" في كتابه أسلوب الموساد في الاغتيالات وتنفيذ العمليات العدائية، ويكشف تفاصيل مجتمع "تل أبيب" من خلال العلاقات الوطيدة التي كونها هناك، أثناء عمله في السفارة المصرية بتل أبيب، التي نقل للعمل فيها بتوصية من الفريق "كمال حسن علي" فى بداية العام 1981م. ويسرد الفصل الثاني من الكتاب، وعنوانه "الطريق إلى تل أبيب" ما حدث قبل الانتقال من جلسات تلقاها "الأنصاري" حول أسلوب "الموساد" في تجنيد العملاء.