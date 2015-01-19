رئيس البرلمان التونسي: تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

رئيس البرلمان التونسي الجديد (EPA-أرشيف)

قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر الاثنين إنه من المتوقع أن ينتهي رئيس الوزراء المكلف من إعداد تشكيلته الحكومية الجديدة خلال الأيام المقبلة قبل أن يقدمها للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.

قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر يوم الاثنين إنه من المتوقع أن ينتهي رئيس الوزراء المكلف من إعداد تشكيلته الحكومية خلال أيام قليلة قبل أن يقدمها للبرلمان الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.

وأضاف الناصر للصحفيين "الحكومة ستكون جاهزة خلال أيام وستعرض للمصادقة على مجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد كلف الحبيب الصيد وهو وزير داخلية سابق في الخامس من الشهر الجاري بتشكيل حكومة، وينص الدستور التونسي الجديد على أن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز شهر من تكليفه.

وقال مسؤولون من حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر 2014 إنهم يتوقعون أن ينالوا عشر حقائب وزارية من مجموع 25 وزارة في حكومة الصيد.

ومن المتوقع أن تشارك حركة النهضة الإسلامية في الحكومة المقبلة التي يتوقع أن تواجه تحديات اقتصادية وأمنية، ولكن حتى الآن لم يؤكد نداء تونس مشاركة حركة النهضة بينما قال مسؤولون في الحركة الإسلامية إنه إثر مفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف قدمت له لائحة بالأسماء التي ترشحها للحكومة المقبلة.

والحبيب الصيد الذي كلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة هو مسؤول في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أجبرته انتفاضة شعبية قبل أربع سنوات على الفرار إلى السعودية.