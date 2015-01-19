جانب جديد من فظائع الحرب في "القطار إلى كريستال سيتي"

غلاف كتاب القطار إلى كريستال سيتي

في كتابها الوثائقي "القطار إلى كريستال سيتي" تكشف المؤلفة "جان جاربو راسل" صفحة مطوية من فظائع الحرب العالمية الثانية، هي صفحة البرنامج السري لتبادل الأسرى، والذي اعتمد كثيرا على سجناء المعتقل العائلي الوحيد في أمريكا إبان الحرب العالمية الثانية، والذي كان موجودا في مدينة "كريستال سيتي" بولاية "تكساس".

في معسكر الاعتقال هذا، كان هناك العديد من الأسر اليابانية، والألمانية أيضا، مع عدد قليل من الإيطاليين.

كان رب العائلة هو المعتقل الرئيسي عادة، لكن زوجته وأولاده عادة ما كانوا يسلمون أنفسهم ويذهبون للبقاء معه في المعتقل. ويسرد "القطار إلى كريستال سيتي" قصص الرجال الذين احتجزوا في الأيام التي أعقبت الهجوم الياباني على بيرل هاربور، والأشهر والسنوات الطويلة التي مرت قبل أن تعرف أسرهم ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا، ناهيك عن معرفة مكان تواجدهم.

احتجاز المعتقلين بناء على طلب من إدارة الرئيس "روزفلت" لم يكن بدافع الشك في ولائهم فحسب، لكنه كان لغرض أسوأ وأكثر سرية وهو استخدام هؤلاء المعتقلين في برنامج تبادل الأسرى بعد نهاية الحرب.