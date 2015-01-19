تسريب لمكتب السيسي لكيفية إدارة الجيش لأذرعه الإعلامية

كيف أدار مكتب السيسي أذرعه الإعلامية عقب الانقلاب وقبيل ترشحه للرئاسة ؟

بثت قناة مكملين تسريبا منسوبا للواء عباس كامل يتحدث فيه مع المتحدث العسكري السابق أحمد علي عن الكيفية التي أدار بها الجيش أذرعه الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ولم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من صحة التسجيل من مصدر مستقل

وفيما يلي تفريغا لما جاء في الشريط الصوتي:

التفريغ النصي لتسريب مكتب السيسي الخاص بإدارة الجيش للأذرع الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي.

– عباس كامل: ملاحظين إن في حملة ابتدت تشتغل لمحاولة تشويه صورة المشير السيسي.

– عباس كامل لأحمد علي: عايزين نوصل للناس هل ده بقى يعجبك كدا يا شعبنا يامصري يعجبك الراجل اللي ضحى علشانك بعمله وكلام من ده.

– عباس كامل لأحمد علي: تقولوا الشقة ستة وستة ألف وستة بـ وكلام من ده أنتوا عاوزين وزير دفاع يقعد فين؟!

– عباس كامل: وبعدين تتكلموا على العجلة.. ويطلع صحفي يقول كذا، ويحاول يزج بالقوات المسلحة هوا ده اللي جناه السيسي.. عيب.

– عباس كامل لأحمد علي: المشير ده راجل من أول لحظة قالك أنا بحترم كل اللي موجودين.. كل الموجودين.

– عباس كامل لأحمد علي: السيسي رجل شجاع متميز حر مصري وطني ليه مبنحافظش عليها.. انت شايف الكلام .. أنت بتكتب ولا لأ.

– عباس كامل لأحمد علي: إزاي تسيبوهم يقعدوا يشككوا فيه ويشككوا في ناس.. الناس المحترمة اللي مشفناش منها إلا كل خير.

– عباس كامل لأحمد علي: السيسي يعمل إيه وهوا في في الحالة الموقف فيه ده وهو مهدد هوا وولاده وبناته وأحفاده

– عباس كامل لأحمد علي: عاوز الأمور تتناول كدا.. أحمد موسى بقى على وائل الإبراشي على إبراهيم عيسى على… على… على…على..على.

– عباس كامل لأحمد علي: والعيال بقى بتوع الأون تي في على أماني على هنا على هنا على بتاع.. تمام.

– عباس كامل لأحمد علي: إيه المشكلة يعني.. إنتوا متخيلين إن ناس زي دي هتغلط ولا هتزور ولا هتعمل ولا هتسوي.

– عباس كامل لأحمد علي: وقول بقى على القصة بتاعة الحملة وإن في لايحة داخلية معمولة للحملة بنتظم كل حاجة.

– عباس كامل لأحمد علي: ده مطلق الحرية للشعب المصري.. عاوز يديني.. مش عاوز ميدينيش.

– عباس كامل لأحمد علي: عاوزين نعمل حالة كدا يا أحمد ونهيج بيها الناس يعني وهيا بتتقال يهيجوا بيها الناس .. الشعب

– عباس كامل لأحمد علي: عندك رولا وعندك البت بتاعتنا عزة مصطفى.

ومحمود سعد مش هنا.. انت عارف.. قولتلك إن محمود سعد كلمني.

– عباس كامل لأحمد علي: وبعدين في النهاية نبقى لبسنا العمة إن في حملة مدبرة ضد السيسي.

– عباس كامل: محمود سعد قالي يا سيادة اللوا واحشني وأخبارك إيه، وأيه يا جماعة في إيه.. قولت له في إيه.. وقابلت مين.

– عباس كامل: قالي أنا عملت إيه ياجماعة ما إحنا اتفقنا واتقابلنا وأنا محب ومؤيد.. قلت له يااا محمود إحنا مبنزعلش من حاجة.

– عباس كامل: قلته عموما شوف الأسبوع الجاي لو تحب نشوفك وكدا ونقعد.. تحت أمرك وكدا.

– عباس كامل لأحمد علي: نسيبه دلوقتي.. وماله.. وماله مش هيخسر إن شاء الله لغاية الانتخابات وبعدين يبقى يدينا بالجزمة.

– عباس كامل لأحمد علي: أعمل حالة مش لازم في كله النهاردة.. يعني عندك مثلا نائلة عمارة.. النهاردة.. عندك أسامة كمال.

– عباس كامل لأحمد علي: كلم رولا.. كلم محمود مسلم.. كلم الواد اسمه إيه.. "الحسيني".

– عباس كامل لأحمد علي: كلم إبراهيم عيسى وقوله الراجل "السيسي" مستاء جدا وصعبان عليه إن الناس تعمل فيه كدا.

– عباس كامل لأحمد علي: المشيرمش عاوز من الناس حاجة.. هوا لو عاوزينه دلوقتي يسحب ترشيحه هيسحب وهيقعد في بيتهم مش عايز حاجة.

– عباس كامل: المشير مش عايز حاجة خالص ولا انتخابات ولا نيلة ولا زفت ولا كلام من ده .. إنما ليه الإهانة وليه التشكيك لييه.