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انفجارات عنيفة حول الرئاسة باليمن رغم إعلان وقف إطلاق النار

19/1/2015
 حوثيون مسلحون في صنعاء (EPA)

نقل تلفزيون اليمن الرسمي عن مصدر بالرئاسة اليمنية قوله إن وقفا لإطلاق النار تم الإعلان عنه عقب الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحين حوثيين.

وأضاف التلفزيون أن الرئيس عبد ربه منصور هادي دعا إلى اجتماع يشمل جميع القوى السياسية بما فيها الحوثيون.

في الوقت نفسه قال مراسل الجزيرة مباشر إن محيط دار الرئاسة اليمنية بالعاصمة صنعاء يشهد انفجارات عنيفة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وكان مصدر في قوات الحماية الرئاسية اتهم الحوثيين بنشر مسلحين وآليات عسكرية في العاصمة صنعاء واستحداث نقاط عسكرية. وأضاف أن مسلحين حوثيين رفضوا الانسحاب من بعض النقاط وأطلقوا النار على الجنود، وأن قوات الحماية الرئاسية ردت عليهم.

من جهته، حمّل محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة الحوثيين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مسؤولية ما يجري في صنعاء من اشتباكات . وأضاف البخيتي في نشرة سابقة أن ما يجري معركة حقيقية يسعى كل طرف فيها الى حسم المعركة لصالحه حسب تعبيره.


وقال مصدر في جماعة الحوثي إن جنوداً هاجموا نقطة تفتيش للمسلحين الحوثيين في دوّار المِصباحي القريب من دار الرئاسة ما أدى إلى إصابة عدة أفراد، مشيراً إلى أن الحوثيين ردوا على من وصفهم بالمعتدين وأن اشتباكات امتدت إلى ميدان السبعين بمحاذاة دار الرئاسة.
يشار إلى أن الحوثيين الشيعة سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول، وتقدموا في المناطق 
الوسطى والغربية من البلاد حيث تعيش الأغلبية من السنة.

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