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الجامعة العربية تدعو الفرقاء اليمنيين لوقف العنف

19/1/2015

الجامعة العربية تدعو لوقف العنف باليمن

دعت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين كافة التيارات القوى السياسية اليمنية بالوقف الفوري والشامل لكل اشكال العنف واحترام السلطة الشرعية للبلاد معربة عن قلقها البالغ ازاء التطورات المؤسفة الجارية حاليا في اليمن.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين إن “الأمانة العامة للجامعة تتابع عن كثب وبإهتمام بالغ هذه التطورات المؤسفة كما تجري الاتصالات اللازمة للمساهمة في إحتواء هذه الأزمة”.

وأضاف بن حلي أن الأمانة العامة للجامعة العربية تدعو كافة التيارات والقوى السياسية اليمنية للعمل من أجل الوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف واحترام السلطة الشرعية للبلاد ومساعدة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في جهوده الرامية إلى رأب الصدع والالتزام بالمسار الديمقراطي الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني وفق مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي يشكل الأرضية الجامعة لليمنيين نحو إعادة الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية والمحافظة على وحدة وسلامة اليمن الإقليمية.

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