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الاتحاد الأوروبي يستأنف قرار شطب حماس عن قائمة الإرهاب

19/1/2015
الاتحاد الأوروبي (رويترز)

قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين استئناف قرار القضاء الأوروبي رفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قائمة الإرهاب الأوروبية، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس أوروبا.

وأوضحت سوزان كيفر أن القرار تم تبنيه في بدء اجتماع في بروكسل يفترض أن يتباحث خلاله وزراء خارجية الاتحاد حول سبل تعزيز مكافحة الإرهاب.

ورأت حماس أن استئناف الاتحاد الأوروبي لقرار شطب حماس عن قائمة الإرهاب "خطوة غير أخلاقية".

وكان القضاء الأوروبي قد ألغى في 17 ديسمبر/كانون الأول قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب خلل إجرائي بعد أن كان أضيف في ديسمبر/كانون الأول 2001 في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001، لم يستند إلى أسس قانونية "وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت".

وسيتم الإبقاء مؤقتا على تجميد أصول الحركة في أوروبا بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف وهو ليس متوقعا قبل عام.

وكانت المفوضية الاوروبية ولندن وباريس قد علقت على القرار بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر حماس "منظمة إرهابية" وبأنها ستلجأ إلى النقض.

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