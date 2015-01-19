الاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات على روسيا لن يتم

الكرملين في رسويا (رويترز)

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الاثنين إن تخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا لن يتم؛ إلا إذا كان هناك تحسن على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت موغيريني في مؤتمر صحفي في بروكسل أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم لن يتخذ أي قرارات بشأن العقوبات.

وجاءت تصريحات موغيريني بعد اشتباكات بين طرفي الصراع قرب مدينة دونيتسك الصناعية بشرق أوكرانيا الموالية لروسيا مطلع الأسبوع الحالي. واستعادت قوات الحكومة الأوكرانية السيطرة على معظم أراض مطار دونيتسك التي كان الانفصاليون قد سيطروا عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت أنه تم الاتفاق عدة مرات مع الوزراء على أن أي قرار بشأن العقوبات.. سيستند فقط إلى التحسن على الأرض وتنفيذ اتفاق مينسك". موضحة أن عودة العنف في شرق أوكرانيا هذه الأيام ليس نبأ سارا.

وذكرت أن الوزراء سيناقشون إجراءات ربما يتمكنون من اتخاذها بعيدا عن العقوبات أو سبل تنسيق العمل بين أعضاء الاتحاد على نحو أفضل لتحسين موقف أوكرانيا.

ومع تعثر محاولات استئناف محادثات السلام صعد المتمردون الموالون لروسيا من هجماتهم خلال الأسبوع الماضي.