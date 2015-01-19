الأكاديمية الأمريكية تنفي اتهام "الأوسكار" بالعنصرية

"ديفد أويلو" المستبعد من ترشيحات الأوسكار في مشهد من فيلم "سيلما"

نفت رئيس الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة "شريل بون إيزاك" تهمة "العنصرية" عن ترشيحات "الأوسكار" لهذا العام، وقالت إن الأكاديمية تنظر للأعمال الفنية الراقية بعيدا عن لون من يقدمها.



وأكدت "شريل بون إيزاك" رضاها عن ترشيحات جوائز الأوسكار، برغم اتهام الأكاديمية بالتحيز العنصري ضد السود بعدم ترشيح فيلم "سيلما" سوى لجائزتي أفضل فيلم وأفضل أغنية، بينما توقع النقاد ترشيح بطل الفيلم، النجم البريطاني "ديفد أويلو" الذي قدم شخصية "مارتن لوثر كنغ" لأوسكار أفضل ممثل، ومخرجة الفيلم "آفا ديوفيرناي" لجائزة أفضل إخراج.