البث الحي
منوعات

إيران ومجموعة 5+1 سيجتمعون مجددا بفبراير

19/1/2015
اتفاق إيراني أمريكي بشأن مفاوضات النووي (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي أن المباحثات حول الملف النووي الإيراني التي جرت في جنيف بين إيران ومجموعة 5+1 على مستوى المدراء السياسيين في وزارات الخارجية كانت "جدية ومفيدة"، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا في فبراير/شباط المقبل.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب إن هذه المفاوضات -التي تجري برعايته- ترأستها عن جانب مجموعة 5+1 المديرة السياسية في الاتحاد هيلغا شميد، وشارك فيها نظراؤها في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا، في حين شارك عن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية عباس عرقجي.

ولم يأت البيان على ذكر فحوى المباحثات، وذلك بسبب رغبة المفاوضين في إبقائها سرية حرصا على فعاليتها. وقد سبق الاجتماعات مفاوضات أمريكية إيرانية ، حيث اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء الماضي في جنيف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في لقاء مطول، ثم التقاه مجددا في باريس الجمعة.

وكان ظريف قد حذر مساء السبت من أن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني لا يمكن أن يتم؛ إلا إذا توقفت الدول الغربية عن "ممارسة الضغط" على طهران.

وأضاف ظريف في تصريحات للتلفزيون الإيراني "أنه إذا رغبت الدول الغربية في التفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية، فعليها اتخاذ قرار سياسي يمكن أن يكون صعبا بالنسبة لبعضها وأن تتخلى عن الرغبة في ممارسة الضغط" على طهران .

وبعد اتفاق مرحلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، مدد الطرفان مرتين المهل المحددة لتوصلهما إلى اتفاق نهائي. وتنتهي المهلة الجديدة في الأول من تموز/يوليو.

وتوجه ظريف هذا الأسبوع إلى برلين لمقابلة وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وأشار شتاينماير إلى أن المفاوضات دخلت "مرحلة حاسمة"، وحض أطراف المفاوضات على عدم تجاهل أي شيء للتوصل إلى حل لم يتحقق في السنوات الأخيرة".

في حين أبلغ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نظيره الإيراني في باريس أن هناك مسائل مهمة لا تزال بحاجة إلى حل.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)