إيران ومجموعة 5+1 سيجتمعون مجددا بفبراير

اتفاق إيراني أمريكي بشأن مفاوضات النووي (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي أن المباحثات حول الملف النووي الإيراني التي جرت في جنيف بين إيران ومجموعة 5+1 على مستوى المدراء السياسيين في وزارات الخارجية كانت "جدية ومفيدة"، واتفق الطرفان على الاجتماع مجددا في فبراير/شباط المقبل.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب إن هذه المفاوضات -التي تجري برعايته- ترأستها عن جانب مجموعة 5+1 المديرة السياسية في الاتحاد هيلغا شميد، وشارك فيها نظراؤها في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا، في حين شارك عن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية عباس عرقجي.

ولم يأت البيان على ذكر فحوى المباحثات، وذلك بسبب رغبة المفاوضين في إبقائها سرية حرصا على فعاليتها. وقد سبق الاجتماعات مفاوضات أمريكية إيرانية ، حيث اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء الماضي في جنيف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في لقاء مطول، ثم التقاه مجددا في باريس الجمعة.

وكان ظريف قد حذر مساء السبت من أن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني لا يمكن أن يتم؛ إلا إذا توقفت الدول الغربية عن "ممارسة الضغط" على طهران.

وأضاف ظريف في تصريحات للتلفزيون الإيراني "أنه إذا رغبت الدول الغربية في التفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية، فعليها اتخاذ قرار سياسي يمكن أن يكون صعبا بالنسبة لبعضها وأن تتخلى عن الرغبة في ممارسة الضغط" على طهران .

وبعد اتفاق مرحلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، مدد الطرفان مرتين المهل المحددة لتوصلهما إلى اتفاق نهائي. وتنتهي المهلة الجديدة في الأول من تموز/يوليو.

وتوجه ظريف هذا الأسبوع إلى برلين لمقابلة وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وأشار شتاينماير إلى أن المفاوضات دخلت "مرحلة حاسمة"، وحض أطراف المفاوضات على عدم تجاهل أي شيء للتوصل إلى حل لم يتحقق في السنوات الأخيرة".

في حين أبلغ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نظيره الإيراني في باريس أن هناك مسائل مهمة لا تزال بحاجة إلى حل.