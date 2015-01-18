البث الحي
منوعات

مرسي يتهم جهات سيادية بقتل متظاهري ثورة يناير

18/1/2015

الرئيس المعزول محمد مرسي

قررت الأحد محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا "التخابر مع حركة حماس" و المتابع فيها الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 21 يناير.

واتهم الرئيس المعزول محمد مرسى خلال المحاكمة جهات سيادية  التي كان يرأسها عبد الفتاح السيسي (المخابرات الحربية) إبان ثورة يناير بالتورط في قتل متظاهري ثورة يناير، مستندا إلى تقرير للجنة تقصى الحقائق في 31ديسمبر 2012  والتي نقلت عن شهود في الواقعة مثل مديري الفنادق المطلة على التحرير الذين أكدوا أن من قام باعتلاء أسطح الفنادق هم معهم "كارنيهات" جهة سيادية.

وقال مرسي  في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة إنه  قام  بتغيير قيادات الجيش خلال توليه الحكم، للمحافظة على المؤسسة العسكرية حسب قوله.

كما نفى مرسي قيامه بأخونة الدولة، مشيراً إلى قيامه بتعيين كل من وزيري الدفاع والداخلية ومدير البنك المركزي  وهؤلاء لم يكونوا من الإخوان المسلمين.  وأشار إلى إنه ما زال الرئيس الشرعي البلاد المنتخب من الشعب.

وشرح مرسي خلال كلمته كيفية أخذ السلطة منه من قبل وزير الداخلية والدفاع وقائد الحرس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور.

وأشار مرسى إلى لحظة القبض عليه من قبل اللواء محمد ذكى قائد الحرس الجمهوري، وقال إنه خاطبه قائلا "انت بتقبض على رئيس الجمهورية انت مجنون انت بتأخد أوامرك مني".  وأضاف مرسي إن الإخوان تهاونوا مع المجلس العسكري،  ونفى أن يكون الإخوان استئثروا بالسلطة.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)