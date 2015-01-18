قيمة تعاقدات مصر من النفط الإماراتي تنخفض 30%

قال مصدر بالهيئة العامة للبترول المصرية اليوم الأحد إن قيمة التعاقد المبرم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) انخفضت نحو 30% بفضل هبوط أسعار النفط العالمية.

وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- إن قيمة التعاقد الذي أبرمته مصر مع أدنوك في سبتمبر ايلول الماضي "ستتراوح بين 6.5مليار و 7 مليارات دولار بدلا من 9 مليارات دولار."

وأوضح أن مصر اتفقت مع أدنوك على كميات محددة من الوقود وليس على قيمة الإمدادات.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد أبرمت اتفاقا مع أدنوك لإمداد مصر بشحنات من المواد البترولية لمدة عام اعتبارا من سبتمبر أيلول الماضي.

وبلغت قيمة الكميات المتفق عليها آنذاك نحو تسعة مليارات دولار. وهوت أسعار النفط أكثر من 50% منذ يونيو حزيران الماضي.

ويقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا بزيارة لدولة الإمارات على رأس وفد يضم عدة وزراء من بينهم وزير البترول شريف إسماعيل.

وقال المصدر "سيسعي وزير البترول خلال الزيارة الحالية للإمارات للاتفاق مع الشركات الحكومية هناك لإبرام تعاقد اخر لإمداد مصر بالمواد البترولية."

ورفض المصدر الكشف عن أي تفاصيل عن احتياجات مصر أو الكميات التي ستسعى لتدبيرها في التعاقد الجديد.

وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.