رونالدو يقود ريال مدريد لإنهاء صمود خيتافي بالدوري الإسباني

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم هدفين في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد للفوز 3- صفر على مضيفه خيتافي بدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم الأحد. وصمد خيتافي نحو ساعة من اللعب دون أن تهتز شباكه قبل أن يسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 63 وأضاف جاريث بيل الهدف الثاني بعد أربع دقائق قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وعزز ريال مدريد تصدره للدوري بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة من 18 مباراة ومتقدما بأربع نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته وسيلعب في وقت لاحق يوم الاحد في ضيافة ديبورتيفو كورونيا.

وقال إيكر كاسياس حارس وقائد ريال للتلفزيون الإسباني " لا نشعر بالإرهاق لكن بعد الحصول على إجازة طويلة من الصعب العودة سريعا إلى مستوانا." وأضاف كاسياس الذي خرج فريقه من كأس ملك اسبانيا أمام جاره أتليتيكو مدريد يوم الخميس الماضي "لسوء الحظ خرجنا من كأس الملك الذي نحمل لقبه لكن لا يوجد أعذار." وتابع "الآن بوسعنا الاستعداد بشكل أفضل للمباريات والمران بجدية. لقد أنهينا النصف الأول من الموسم بشكل جيد."

ولم يظهر ريال بخطورته المعهودة في الشوط الأول رغم أن جيمس رودريجيز كان قريبا من التسجيل كما سدد توني كروس كرة قوية اصطدمت بالعارضة قبل لحظات من نهاية الشوط. لكن خيتافي ترك الدفاع قليلا وتقدم إلى الأمام بعدما استقبل مرماه الهدف الأول بعد نحو ربع ساعة من الشوط الثاني.

وبذل كريم بنزيمة مجهودا كبيرا في المراوغة على خط مرمى خيتافي قبل أن يمرر كرة إلى رونالدو الذي حولها من لمسة واحدة من مدى قريب إلى داخل المرمى.

وعاقب ريال أصحاب الأرض على التقدم لمحاولة إدراك التعادل وأرسل رودريجيز كرة عرضية قابلها السريع بيل إلى داخل المرمى قبل أن يمرر اللاعب الكولومبي كرة أخرى قابلها رونالدو برأسه في الشباك. ورفع رونالدو رصيده إلى 28 هدفا في 17 مباراة له ليعزز تصدره لقائمة الهدافين بالدوري هذا الموسم.