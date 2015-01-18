دول التحالف تدرس الخميس نتائج ضرباته لتنظيم الدولة

مقاتلات التحالف الدولي تشن هجمات على تنظيم الدولية (EPA)

يعقد التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، اجتماعا موسعا الخميس القادم في العاصمة البريطانية لندن، لبحث مسار العمليات العسكرية الجارية ضد التنظيم .

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء خارجية 20 دولة من أعضاء التحالف.



ويعد هذا هو الاجتماع الأول من نوعه عقب الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، والذي أودى بحياة أكثر من 12 شخصا.

وكشف تسجيل مصورعن مبايعة أحد المتهمين في الهجوم ويدعى أميدي كوليبالي لقائد التنظيم أبو بكر البغدادي.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الاجتماع فرصة مهمة للقيام "بجردة حساب وتقييم التقدم الذي أحرز حتى الآن في الجهود المشتركة لمكافحة الأيديولوجية السامة لتنظيم الدولة".



وأوضح هاموند في تصريحات لصحيفة الديلي تلغراف البريطانية، أن "الشركاء الفاعلين الرئيسيين في الائتلاف، بمن فيهم شركاؤنا العرب، سيجتمعون في لندن لتقرير ما هي الأمور الإضافية الواجب علينا القيام بها لإضعاف وهزيمة هذا التنظيم".

من جانب آخر، أكد مسؤول بريطاني أن مباحثات لندن ستتناول خمس ملفات أساسية وهي: المقاتلون الأجانب، الحملة العسكرية ضد الآلة العسكرية لتنظيم الدولة، وتجفيف منابع تمويل التنظيم، قطع وسائل التواصل الاستراتيجية للتنظيم، والمساعدات الإنسانية.

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع غداة القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن الجمعة.

ويذكر أن الولايات المتحدة دعت عقب أحداث فرنسا لعقد مؤتمر دولي في فبراير/شباط القادم لمواجهة ما أسمته "بالإرهاب".