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ألمانيا تمنع تجمعات بيغيدا بسبب "التهديد الإرهابي"

18/1/2015

مظاهرات مناهظة للمهاجرين في ألمانيا

أصدرت الشرطة الألمانية  في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا اليوم الأحد قرارا بمنع جميع التجمعات العامة في الشوارع يوم غد الاثنين بسبب "التهديد الإرهابي". وأوضحت الشرطة أنها تلقت معلومات من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بألمانيا وكذلك مكتب مكافحة الجريمة الخاص بالولاية التابعة لها مدينة  دريسدن بأن هناك خطرا قائما فيما يتعلق بمظاهرات حركة (بيغيدا)   "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب".

وأعلن منظمو المظاهرات بحركة (بيغيدا) المناهضة للإسلام قبل وقت قصير  على صفحة الحركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إلغاء المسيرة  التي كان مقررا لها يوم غد الاثنين في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا بسبب تلقيها تهديدات "إرهابية إسلامية".

ووفقا للمعلومات التي تلقتها الشرطة، فقد دعا مهاجمون للاندساس بين  متظاهري حركة (بيجيدا) "لقتل أحد أفراد الفريق المنظم لمظاهرات الحركة".

وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن التهديدات  "الإرهابية" التي وجهها متطرفون إلى لوتس باخمان القائم على تنظيم المظاهرات لدى حركة بيغيدا المعادية للإسلام و المهاجرين هي تهديدات "ملموسة".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سلطات الأمن الألمانية تلقت إشارات بهذا الخصوص من أجهزة استخبارات أجنبية في وقت سابق.

 

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