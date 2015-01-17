وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عن 84 عاما

الممثلة المصرية فاتن حمامة

أعلنت وسائل إعلام رسمية مصرية مساء السبت وفاة الممثلة المصرية فاتن حمامة التي حملت لقب (سيدة الشاشة العربية) بعد رحلة مع التمثيل بدأت منذ الطفولة قبل نحو 75 عاما وقدمت خلالها أكثر من 90 فيلما سينمائيا وعددا من المسلسلات التلفزيونية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن فاتن حمامة توفيت "إثر أزمة صحية مفاجئة". وأضافت الوكالة أن الفنانة الراحلة تعرضت لأزمة صحية منذ عدة أسابيع استدعت نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب وخرجت بعد أن تماثلت للشفاء ثم تعرضت الي وعكة صحية مفاجئة توفيت علي إثرها مساء السبت.

ولدت فاتن أحمد حمامة في السابع من مايو أيار 1931 وبدأت رحلة التمثيل في السينما في وقت مبكر حين اشتركت بدور قصير عام 1940 في فيلم (يوم سعيد) الذي قام ببطولته المطرب محمد عبد الوهاب.

وأتيح لها أن تعمل مع معظم مخرجي السينما ابتداء من محمد كريم في (يوم سعيد) ثم بركات ويوسف شاهين وصلاح أبو سيف وانتهاء بخيري بشارة في (يوم مر.. يوم حلو) عام 1988 وداود عبد السيد في آخر أفلامها (أرض الأحلام) عام 1993.

كما وقفت أمام معظم نجوم التمثيل والغناء في مصر ابتداء من يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمد فوزي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وانتهاء بمحمود ياسين ومحمد منير ويحيى الفخراني. وأطلق عليها في سبعينيات القرن العشرين لقب (سيدة الشاشة العربية).

وفي استفتاء حول أفضل مئة فيلم مصري بمناسبة مئوية السينما عام 1996 جاءت فاتن حمامة في المرتبة الأولى حيث تضمنت القائمة أكبر عدد من الأفلام التي شاركت في بطولتها متقدمة غيرها من الممثلات المصريات في القرن العشرين.

ومن بين أفلامها في تلك القائمة (ابن النيل) و(المنزل رقم 13) و(صراع في الوادي) و(دعاء الكروان) و(الحرام) و(إمبراطورية ميم) و(أريد حلا).