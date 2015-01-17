مجهولون يختطفون مدير مكتب الرئيس اليمني وسط صنعاء

أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني (الأوروبية)

اختطف مسلحون مجهولون صباح اليوم، السبت، الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني من أمام الأمانة العامة للحوار الوطني في منطقة فج عطان وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أنه تم اختطاف بن مبارك من أمام الأمانة العامة للحوار موضحا أن المسلحين اقتادوه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما أضاف مراسل الجزيرة مباشر أن بن مبارك كان في طريقه من الأمانة العامة للحوار إلى دار الرئاسة للمشاركة في تسليم أمانة الحوار ولجنة صياغة الدستور مسودة الدستور الجديد للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار.

يذكر أنه تم تعيين بن مبارك مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية في اليمن في 11 يونيو 2014م ، كما عين في 2013 أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني اليمني.