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رحلة تصوير إلى منطقة مجمع الأديان بالقاهرة

17/1/2015

جامع عمرو بن العاص ومنطقة مجمع الأديان بالقاهرة

ينظم فريق "فوتون" السبت رحلة إلى منطقة مجمع الأديان بالقاهرة، لكل هواة التصوير الفوتوغرافي.

يقول "حسام المناديلي" المنسق بالفريق: كان التجمع أمام محطة مترو مار جرجس في التاسعة صباحا وتحركنا في التاسعة والنصف، وتغطي الرحلة زيارة كنيسة العذراء وكنيسة مار جرجس والكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي ومسجد عمرو بن العاص.

ويصاحب الفريق المرشد السياحي "محمد سعيد" لشرح مختلف الأماكن الأثرية فى المنطقة، إضافة إلى تنظيم ورشة تدريب لأي مشارك يرغب في التعرف على قواعد التصوير الفوتوغرافي، يشرف عليها المصوران "حسام المناديلي" و"حازم خالد".

المصدر : الجزيرة مباشر
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