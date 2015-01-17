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تشيلسي يسحق سوانزي ويتقدم بخمس نقاط في صدارة الدوري

17/1/2015

أوسكار لاعب تشيلسي

تألق تشيلسي على ملعب سوانزي سيتي وهز الشباك في أربع مناسبات خلال الشوط الأول ليفوز 5- صفر ويتقدم بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسجل كل من أوسكار لاعب وسط منتخب البرازيل ودييجو كوستا مهاجم إسبانيا هدفين في أول 35 دقيقة ليمزقا سوانزي. وهز البديل اندريه شورله الشباك قرب النهاية في الشوط الثاني المتكافئ.

وسيكون مانشستر سيتي حامل اللقب تحت ضغط الأن للرد عندما يستضيف أرسنال صاحب المركز السادس يوم الاحد. وقفز مانشستر يونايتد فوق ساوثامبتون للمركز الثالث بفارق 12 نقطة وراء تشيلسي بعدما سجل له البديلان مروان فيلايني وجيمس ويلسون في الشوط الثاني ليفوز 2- صفر على مضيفه كوينز بارك رينجرز صاحب المركز قبل الأخير.

وأحرز كريستيان اريكسن هدف الفوز قبل النهاية بقليل ليمنح توتنهام هوتسبير الانتصار 2-1 على سندرلاند ويتقدم على أرسنال في الترتيب.

وواصل ليفربول تطوره وسجل فابيو بوريني وريكي لامبرت في فوزه 2- صفر على مضيفه استون فيلا الذي لم يحرز أي هدف الآن في خمس مباريات بالدوري.

وعوض كريستال بالاس تأخره 2- صفر لينتزع انتصارا ثمينا 3-2 على مضيفه المتعثر بيرنلي وهو ثاني فوز له على التوالي منذ تولى آلان باردو المسؤولية ليتقدم للمركز 12. وبلغ ارتفاع مستوى ليستر سيتي متذيل الترتيب – الذي منحه الفوز مرتين في أخر ثلاث مباريات – نهايته على يد ستوك سيتي الذي هزمه على أرضه 1-صفر.

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