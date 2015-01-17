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السيسي يشارك في القمة العالمية للطاقة في أبو ظبي

17/1/2015

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح  السيسي غدا الأحد زيارته الرسمية الأولى -منذ توليه الرئاسة- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تستمر ثلاثة أيام بدعوة من محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ان السيسي غادر القاهرة مساء اليوم السبت في طريقه الي دولة الامارات. وتحظى مصر بدعم قوي من الإمارات، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي لها قدمتها منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أكثر من 4 مليارات دولار في شكل منح وقروض ومواد بترولية، كما أعلنت الإمارات في أغسطس الماضي بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015 وبقيمة 8.7 مليار دولار.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية -في بيان- إن السيسي سيشارك في "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي تُقام ضمن أسبوع أبو ظبي للاستدامة، وقال السفير إيهاب حمودة، سفير مصر لدى الإمارات، إنه تم تخصيص الكلمة الرئيسية في قمة "طاقة المستقبل" للرئيس السيسي.

وأشارت الرئاسة إلى أن السيسي سيؤكد -خلال كلمته- على أهمية الطاقة كعنصر رئيسي لكافة أنشطة التنمية، وأن هذه المرحلة تحتاج إلى تعزيز وضمان أمن الطاقة من خلال اتخاذ مبادرات عملية تشمل تنويع مزيج الطاقة ليضم مختلف مصادر الطاقة المتجددة،   سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يؤكد السيسي على اهتمام مصر بقطاع الطاقة وترشيد وتحسين كفاءتها في إطار تنفيذ خططها التنموية الطموحة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية القمة كفرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل لتخطيط مستقبل الطاقة.

من ناحيته، قال حمد بن نخيره الظاهري، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، إن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل رئيس الدولة، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. وأشار سفير الإمارات إلى أن زيارة السيسي للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، تعد الحدث الأبرز خاصة قبيل انعقاد القمة العربية في القاهرة ومؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل، واللذين يحتلان درجة عالية من اهتمام البلدين لما لهما من تأثير على مستقبل مصر والمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.

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