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اختراق حسابات صحيفة نيويورك بوست على تويتر

17/1/2015

مقر صحيفة نيويورك بوست

قالت صحيفة ذا نيويورك بوست إن بعضا من حساباتها على موقع تويتر اخترقت يوم الجمعة في أعقاب سلسلة من التغريدات غير الدقيقة على موقع التواصل الاجتماعي فيما يتصل بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك أوف أمريكا وتعاملات الولايات المتحدة العسكرية مع الصين.

وظهرت تغريدات مشابهة على حساب تويتر تديره وكالة يونايتد برس انترناشيونال للأنباء الأمريكية. وقالت ذا نيويورك بوست في بيان صدر عبر مؤسسة للعلاقات العامة " تم اختراق بعض حسابات نيويورك بوست على تويتر لفترة مؤقتة ويجري التحقيق في الأمر."

وظهرت رسالة لفترة قصيرة على حساب @NYPostBiz  الذي يركز على الأخبار الاقتصادية تقول "حسابنا على تويتر تم اختراقه". وتم محو الرسالة بعدها بفترة قصيرة ولم يتضح من الذي كتبها.

ومن بين الرسائل التي كتبت على حساب يونايتد برس انترناشيونال رسالة تقول إن البابا فرنسيس أعلن بداية "الحرب العالمية الثالثة". وظلت هذه الرسائل على حساب تويتر الخاص بالوكالة حتى مساء الجمعة. ولم يتسن الوصول للوكالة على الفور للتعقيب.

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