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آبي يعد بتقديم ملايين الدولارات لمحاربة تنظيم الدولة

17/1/2015

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (Getty)

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت، بتقديم مساعدات غير عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لدول الشرق الأوسط، التي تحارب تنظيم الدولة، محذرا من أن العالم سيتكبد "خسائر لا حد لها" إذا انتشر الارهاب في المنطقة.

وقال آبي الذي يزور القاهرة في مستهل جولة إقليمية يقوم بها "إذا تركنا الارهاب أو أسلحة الدمار الشامل تنتشر في هذه المنطقة فسيتكبد المجتمع الدولي خسائر لا حد لها".

وتأكيدا على قلقه، قال آبي في اجتماع لمجلس الأعمال المصري الياباني إن اليابان ستقدم دعما ماليا للدول التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية، متعهدا بمساعدات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 200 مليون دولار أمريكي تساعد في بناء قدرات تلك الدول وتنمية بنيتها الأساسية.

وتابع أن الحكومة اليابانية ستقدم مساعدات غير عسكرية أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار للشرق الأوسط في مجالات مثل المساعدات الإنسانية والبنية الأساسية.

جدير بالذكر، أن اليابان كانت قد قدمت للمنطقة مساعدات بقيمة 2.2 مليار دولار قبل عامين.

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