نصر الله يعترف باعتقال قيادي بحزب الله تجسس لإسرائيل

حسن نصر الله – أمين عام حزب الله

اعترف أمين عام حزب الله حسن نصر الله الخميس بأن جماعته اعتقلت مسؤولا كبيرا في الحزب اتهم بالتجسس لصالح إسرائيل ، مؤكدا بذلك ما كانت وسائل اعلام محلية ذكرته قبل عدة أسابيع أن الحزب ألقى القبض على مسؤول رفيع المستوى يعمل في العمليات الخارجية في الحزب.



وقال نصر الله في مقابلة مع قناة الميادين التي تبث من بيروت إنه تم اكتشاف شخص مسؤول تم تجنيده واختراقه من قبل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أي الأمريكية ثم الإسرائيلية ، لكنه أضاف أنه تم تناول الموضوع بمبالغات كثيرة وأن الشخص لم يكن مسؤولا عن حمايته ولا عن الوحدة الصاروخية في الحز وأوضح نصر الله أن الشخص المعتقل ينتمي لوحدة من الوحدات الامنية التي لها طابع حساس…هو مسؤول قسم من هذه الاقسام اكتشفنا انه مخترق من قبل الاجهزة الامنية الإسرائيلية وتم توقيفه واعترف بكل ما اعطى من معلومات وحجم المساهمة التي كانت بينه وبين الإسرائيليين.



ولم يفصح نصر الله عن اسم العميل لكن مصادر مقربة من حزب الله قالت إن اسمه محمد شوربا من قرية محرونة الجنوبية، واشارت المصادر إلى ان شوربا انضم في سن مبكرة إلى حزب الله وشارك في العديد من الهجمات ضد القوات الإسرائيلية قبل انسحابها في عام 2000 ، وأثار اعتقال شوربا موجة من الصدمة داخل حزب الله الذي كان يفاخر انصاره بأن شوربا شخص من الصعب اختراقه.



وقال مصدر لبناني رفيع لرويترز ان "هذا يعد واحدا من اخطر الاختراقات الامنية في صفوف حزب الله الذي يعمل بشكل سري جدا ولكن الامر لن يشكل تهديدا للحزب ، من جانبهم امتنع المسؤولون الإسرائيليون عن التعليق لكن يعقوب عميدرور وهو جنرال متقاعد في المخابرات العسكرية الإسرائيلية قال إن اعتقال شوربا ينزع عن الحزب صورة أنه غير قابل للاختراق .



وقال الضابط الإسرائيلي المتقاعد لرويترز ما يمكنني قوله هو أن "حزب الله العدو الرئيسي لإسرائيل واذا تمكنت إسرائيل بالفعل من اختراق بنية حزب الله في العمق فان ذلك ينبغي أن يتوقف عنده الحزب" .



وقالت مصادر عدة مقربة من الحزب إن شوربا كان محبطا لعدم ترقيته لذلك اقدم على نسج علاقات مع الموساد كشكل من اشكال الانتقام ، وقال احد المصادر إن شوربا "هو تاجر اوضاعه المالية جيدة جدا وكانت يتردد باستمرار بين اسبانيا وايطاليا. عمل مع الموساد منذ عدة سنوات ساهم باحباط اكثر من عملية للثأر من اغتيال عماد مغنية وكشف اكثر من شخص كانوا ينوون الانتقام لمقتل مغنية في الخارج.