مصر تستهل مشاركتها في مونديال اليد بفوز ثقيل على الجزائر

إبراهيم المصري كابتن مصر يحتفل بالفوز

استهل المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة ، بفوز كبير على حساب نظيره الجزائري بطل أفريقيا بنتيجة 34 -20 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة علي بن حمد العطية بنادي السد.

جاءت المباراة جيدة المستوى قوية بين الفريقين الكبيرين ، ونجح المنتخب المصري في حسم أموره من الشوط الأول بعد المستوى المتميز الذي قدمه لاعبيه على مدار اللقاء ، فيما لم يظهر المنتخب الجزائري بالشكل المطلوب وفشل في مجارة نظيره المصري. الشوط الأول جاء قويا في نصفه الأول وشهد سيطرة متبادلة من قبل الفريقين وندية واضحة على مدار الدقائق الـ15 الأولى والتي كانت النتيجة فيها لاتتخطى هدفاَ لمصلحة فريق على آخر. ولكن الوضع اختلف في النصف الثاني من هذا الشوط الذي فرض خلاله المنتخب المصري سيطرته الكاملة ووسع الفارق حتى نجح في حسم الشوط بجدارة بفارق 8 أهداف بنتيجة 17- 9. وواصل الفراعنة تفوقهم في الشوط الثاني من المباراة ووسع الفريق الفارق إلى 10 أهداف ، وحاول المنتخب الجزائري اللعب بشكل متقدم حتى يقلل الفارق مع منافسه المصري ، وبالفعل نجح الخضر في تقليل الفارق إلى 8 أهداف قبل أن يعاود المنختب المصري مجدداً تفوقه ويوسع الفارق من جديد حتى وصلت النتيجة إلى 30 – 17. واستمر التفوق المصري في الدقائق العشرة الأخيرة حتى انتهت المواجهة بالفوز 34 – 20.