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لافروف ينفي رفض المعارضة السورية حضور لقاء موسكو

16/1/2015

سيرجي لافروف – وزير الخارجية الروسي

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض أي فصيل من فصائل المعارضة السورية حتى الآن وبشكل نهائي المشاركة في لقاء موسكو المرتقب حول الأزمة السورية.

وقال لافروف – في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التنزاني برنارد ميمبي اليوم الجمعة في موسكو- إن التحضيرات لهذا اللقاء تجري على قدم وساق ، وبشأن الأزمة الأوكرانية, قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يوجه أصابع الاتهام إلى القوات الشعبية وروسيا فور وقوع أي حادث في أوكرانيا , بدلا من التحقق منه.

وأوردت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن لافروف صرح أن هناك سيناريو محدد يتبعه شركاؤنا , فور وقوع أي حادث يقومون بتوجيه أصابع الاتهام إلى القوات الشعبية وروسيا , ويفرضون العقوبات التى أثرت على الإقتصاد الروسى .

وأشار لافروف إلى عدم التحقيق في أي من الجرائم التي حدثت فى أوكرانيا حتى الآن , ومنها إطلاق النار في الميدان ومأساة أوديسا يوم 2 مايو وهوالحريق الذى أوقع عشرات القتلى وغيرها من الحوادث حيث أشار الغرب بأصابع الاتهام إلى المواليين لروسيا التى تدعم مقاطعتى دونيتسك ولوجانسك اللتين أعلنتا انفصالهما عن أوكرانيا من جانب واحد كجمهوريتين ونالتا الدعم السياسى والعسكرى من روسيا مما جعلها فى مواجهة مع الغرب.

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